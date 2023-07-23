وزير: إقليم كوردستان لبى مطالب بغداد كافة ومسألة ورواتب الموظفين باتت لدى المالية الاتحادية

شفق نيوز/ أكد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الأحد، أن الإقليم لبى جميع مطالب بغداد، مخاطبا الرأي العام في كوردستان بالقول: من الآن فصاعدا، اسألوا وزارة المالية العراقية عن مسألة الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته لمعبر "برويزخان" الحدودي الدولي المحاذي لإيران.

وقال شيخ جناب خلال المؤتمر، إن مطالب الحكومة العراقية تم تنفيذها بدقة من قبل حكومة الإقليم، ولم تعد هناك أية حجة علينا من قبل بغداد.

وأردف بالقول: "نحن شفافون جدا في تنفيذ مطالب بغداد، ونأمل منها أن ترفع الحصار الذي فرضته على الإقليم منذ العام 2013".