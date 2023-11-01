وزير: حكومة إقليم كوردستان ستباشر بتوزيع الرواتب الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الأربعاء، أن تباشر حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام الأسبوع المقبل.

وقال صادق خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من رجال الدين في مدينة أربيل، إنه تحدث صباح اليوم مع وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، وإن الأخير أخبره بأنه سيتم البدء في توزيع الرواتب على الموظفين وعلى من يتقاضونها الأسبوع المقبل.

وتواجه حكومة الإقليم صعوبة بتوزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين ومن يتقاضون المنح المالية الشهرية على شبكة الرعاية الاجتماعية بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس الماضي حكما رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس الذي يقضي بإيقاف الصادرات النفطية لكوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت مؤخرا على منح قروض لحكومة إقليم كوردستان لتمويل المرتبات للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي في كل شهر 700 مليار دينار، وقد أرسلت قرضا في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلا تأخرت في الثاني.

قررت حكومة اقليم كوردستان، في نهاية شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي ارسال وفد الى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على ارساله لدفع رواتب الموظفين، غير أن المتحدث باسمها بيشوا هورماني أعلن أمس انتفاء الحاجة الى الزيارة بعد تقديم وزارة مالية كوردستان تقرير "ميزان المراجعة".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد 29 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انها قامت بإرسال تقرير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية الى بغداد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم تم ارسال مراجعة أشهر تموز واب وايلول الى وزارة المالية الاتحادية.

وأضاف ان التقرير ضم جميع ايرادات وصرفيات الاشهر الثلاثة المذكورة في الاقليم وفقا لقاعدة بيانات وارقام واضحة.