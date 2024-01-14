وزير إعمار كوردستان يكشف لشفق نيوز حجم مشاريع الطرق المنجزة وكلفتها

شفق نيوز/ كشف وزير الإعمار والإسكان في حكومة اقليم كوردستان دانا عبد الكريم، اليوم الأحد، عن حجم المشاريع الخاصة بالطرق التي تم تنفيذها في الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم.

وقال دانا عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم ومنذ عام 2019 ولغاية الان، ورغم الازمة المالية، قامت بتنفيذ نحو 440 مشروعاً خاصاً بالطرق والجسور، مشيراً إلى إنشاء طرق بطول نحو 1300 كم في عموم مناطق الإقليم بكلفة تصل نحو 900 مليار دينار.

وعن أسباب تأخر إنجاز بعض مشاريع الطرق الخارجية، أكد وزير الأعمار والإسكان، أن أغلب تلك المشاريع التي لم تنجز هي مشاريع تم البدء بها في عامي 2009 و 2010، ومن المفترض أن تنجز في عام 2014، لكنها لم تنجز على الرغم من وفرة السيولة المالية آنذاك.

وتابع، بعد توقف إرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية في عام 2014 توقفت تلك المشاريع لكننا قمنا بالمباشرة لإنجازها مع تسلم الكابينة التاسعة مهامها في عام 2019، مؤكداً الآن أغلب تلك المشاريع تم إنجازها بنسبة تصل إلى 95٪.

وبين أن أسباب تأخر تلك المشاريع يعود إلى الازمة المالية التي مر بها الإقليم.