وزير صحة كوردستان يطمئن المواطنين: الحمى النزفية تحت السيطرة

شفق نيوز/ طمأن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الاثنين، سكان الإقليم بشأن الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية، مؤكدا أنه "تحت السيطرة".

وقال برزنجي، لوكالة شفق نيوز ان "هناك حملات لرش المبيدات للوقاية من مرض الحمى النزفية"، موضحا أن "الموقف تحت السيطرة حتى الآن والإصابات قليلة مقارنة ببقية المحافظات".

واضاف برزنجي ان "الوزارة خلال الفترة الماضية سجلت 41 حالة اشتباه بالاصابة وبعد الفحص تبين إصابة 19 شخصا بالمرض".

وتابع ان "عدد حالات الشفاء بلغ 13 حالة فيما توفي 6 أشخاص بهذا المرض".

وفي سؤاله عن التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية، أكد برزنجي أن "هناك تنسيقا بين الصحة الكوردستانية مع نظيرتها الاتحادية في مسألة الأمراض الوبائية ".