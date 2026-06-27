وزير صحة كوردستان يتوجه إلى بغداد غداً لبحث الملفات العالقة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء السبت، أن وفداً برئاسة وزيرها سامان برزنجي سيتوجه إلى العاصمة الاتحادية بغداد غداً لتعزيز التنسيق المشترك وحل الملفات العالقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد برئاسة وزير الصحة سامان برزنجي سيعقد سلسلة اجتماعات مع وزير الصحة الاتحادي عبد الحسين الموسوي والجهات المعنية.

وأضافت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين، ومناقشة الملفات العالقة والعمل على إيجاد حلول لها، بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن "برنامج الوفد المذكور سيكون في سبيل المصلحة العامة والصحة وحقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان، ومن أجل المزيد من التنسيق والمناقشة وبحث وحل المشاكل العالقة".