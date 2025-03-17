وزير صحة كوردستان يبحث مع التحالف الدولي تطوير القطاع الطبي في الإقليم

شفق نيوز/ بحث وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجی، يوم الإثنين، تعزيز التعاون بالقطاع الصحي وتطوير المؤسسات في الإقليم مع قوات التحالف الدولي.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "برزنجي استقبل وفدًا من قوات التحالف الدولي في الإقليم، ضم قائد القوات الإيطالية ونائبه والفريق الطبي الجديد، وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تبادل الخبرات الطبية، وتعزيز التعاون في القطاع الصحي".

وأضافت "كما تم بحث تطوير العلاقات بين المؤسسات الصحية في الإقليم والفريق الطبي التابع لقوات التحالف، كما جرت مناقشة عدد من البرامج الخاصة برفع كفاءة الكوادر الصحية، وتنسيق الجهود لتوسيع نطاق التعاون الطبي والدعم المتبادل في المجال الصحي".