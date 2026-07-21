وزير صحة كوردستان من مستشفى "هيوا": 85% من علاجات السرطان متاحة

شفق نيوز- السليمانية

أكد وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم خصصت خلال عام 2025 نحو 28 مليار دينار لتأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بمستشفى هيوا لعلاج مرضى السرطان، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر حالياً 85% من العلاجات السرطانية ويُجري النسبة ذاتها من العمليات المطلوبة للمرضى.

وقال برزنجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن وزارة الصحة تواصل دعم مستشفى هيوا وصندوق الأمراض السرطانية، مبيناً أن المبلغ المخصص لعام 2025 يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية.

وأضاف أن "ثلاثة مليارات دينار خُصصت لشراء الأجهزة الطبية المستخدمة بشكل يومي في مستشفى هيوا، فيما تم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 تخصيص 12 مليار دينار لشراء الأدوية"، مؤكداً أن "جميعها وُزعت على المرضى الراقدين والمراجعين للمستشفى".

وفيما أقرّ الوزير باستمرار وجود تحديات في توفير بعض المستلزمات الطبية، أوضح أن "ذلك يعود إلى الأزمة المالية والإدارية التي انعكست سلباً على القطاع الصحي"، لكنه شدد على أن "وزارة الصحة لم تتوقف عن معالجة هذه المشكلات".

وختم برزنجي، حديثه بالإشارة إلى أن "الوزارة أجرت سلسلة من المخاطبات والمباحثات مع وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان لتأمين الاحتياجات الطبية بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "الوزارة وضعت خططاً لمواجهة التحديات وضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في مستشفى هيوا".