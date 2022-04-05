وزير صحة كوردستان: شكلنا لجنة لمعرفة أسباب نفاد الادوية في مستشفيات السليمانية

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لتقصي أسباب نفاد الادوية في مستشفيات محافظة السليمانية.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش مشاركته مراسيم افتتاح مركز صحي في مجمع سانا ستي السكني في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مشكلة نفاذ الادوية في مستشفيات السليمانية انه لم يتم صرف المستحقات المالية للشركات التي تزود المستشفيات بالادوية والمسألة ليست لها علاقة بالوزارة لاننا اعطينا كامل الصلاحيات للمديريات العامة للصحة في الاقليم لشراء الادوية وصرف الاموال ولكن لم تصرف الاموال لانهم يقولون لا توجد أموال في المصارف في السليمانية".

وأضاف وزير صحة الإقليم؛ "لهذا شكلنا لجنة من قبل مجموعة من المستشارين والمختصين في وزارتي الصحة والمالية لمعرفة أسباب عدم وجود سيولة مالية في مصارف السليمانية وعلى وزارة المالية ايضا تعطي توضيحات لاطلاع الرأي العام على حيثيات المشكلة".

وأشار برزنجي إلى أن "حكومة الاقليم ووزارة الصحة ليست المذنبة في هذه القضية وإنما الجهة المسؤولة هي المديرية العامة للصحة في السليمانية ولهذا بدأنا بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الأمر".

وكانت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، قد اعلنت في يوم الأحد (3 نيسان الحالي)، أن عدداً من المستشفيات قد علقت جزءاً كبيراً من خدماتها بسبب النقص الحاصل في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية سامان شيخ لطيف في بيان إن النقص الحاصل في إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية أحدث مشكلة لبعض المستشفيات.

وأضاف أنه اعتبارا من اليوم الموافق 3 من شهر نيسان/أبريل الجاري وجراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية قامت مراكز طبية تابعة للمديرية بتعليق جزء كبير من خدماتها في كل من مستشفيات (هيوا- الولادة - د.جمال أحمد رشيد للأطفال - أخصائيو القلب - مصرف الدم).

هذا وتعاني مستشفيات السليمانية من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية وقد حذرت الكوادر الصحية ونقابة الكوادر الصحية في المحافظة من تأثير وانعكاسات تلك المشكلة على واقع الخدمات الصحية.