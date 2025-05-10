وزير صحة كوردستان: سجلنا اصابتين مؤكدتين بالحمى النزفية إحداهما توفيت اليوم

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، تسجيل حالتي اصابة مؤكدتين بالحمى النزفية في الاقليم إحداها قد فارقت الحياة اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "للاسف فان الحمى النزفية تفشت منذ عدة أشهر في العراق، واقليم كوردستان ليس بمعزل عن ذلك"، مبينا "قد سجلنا لغاية الآن حالتي اصابة مؤكدة إحداهما لامرأة ربة بيت تبلغ من العمر 45 عاما توفيت اليوم بعد نقلها امس الى المستشفى بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، وهي من اهالي ناحية شيلادزى التابعة لقضاء العمادية".

وأوضح أن "المرأة أُصيب بالمرض جراء تلامسها المباشر مع الحيوانات التي يربونها داخل المنزل".

وأكد الوزير على ضرورة تجنب مربي المواشي التعامل بشكل مباشر مع الحيوانات، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية هم والمواطنون، معللا ذلك بأن هذا المرض معدٍ، وعندما تفشى في العراق والمناطق المحيطة بكوردستان فإنه بكل تأكيد سينتقل الى داخل الاقليم.

واعلنت مديرية صحة دهوك، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في المحافظة وعلى مستوى إقليم كوردستان خلال العام 2025.

وبهذا الصدد أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن الضحية امراة تبلغ من العمر 45 عاما من سكان ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأوضح، أن المرأة كانت تعمل في تربية المواشي، وقد راجعت المستشفى بتاريخ السابع من أيار/مايو الجاري بعد ظهور اعراض المرض عليها.

ووفقا للمصدر، فإنه بعد اجراء الفحوصات اللازمة اكدت النتائج يوم امس إصابتها بالحمى النزفية، وتوفيت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت متأثرة بمضاعفات المرض.

من جانبها باشرت الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة دهوك بإجراء الفحوصات الطبية لباقي أفراد أسرتها ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار العدوى.

وشددت الجهات الصحية والبيطرية، في إقليم كوردستان، من إجراءاتها، مؤخرا بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في الإقليم، داعية المواطنين وأصحاب المجازر إلى الالتزام الصارم بالإرشادات والتعليمات الصحية، فيما حذّرت من مغبة الاستهتار بتلك التعليمات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.