وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا

شفق نيوز/ هنأ وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في رسالة اليوم الأحد السكان بمناسبة حلول أعياد نوروز ورأس الكوردية، مجددا في الوقت ذاته دعوته إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في رسالة التهنئة "نطلب من المواطنين التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وحماية أنفسهم وأطفالهم من خلال ارتداء الكمامة والابتعاد عن الزخم والتلامس المباشر".

وأضاف انه مع ظهور أي أعراض و أو حالات اشتباه يتعين التوجه إلى مراكز الفحص والعلاج.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة خمسة أيام من الأسبوع الجاري بمناسبة أعياد نوروز.