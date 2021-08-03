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وزير صحة إقليم كوردستان يتوقع إنحساراً سريعاً للموجة الجديدة لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T09:07:38+0000
وزير صحة إقليم كوردستان يتوقع إنحساراً سريعاً للموجة الجديدة لكورونا

شفق نيوز/ توقع وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء تراجع الموجة الجديدة لفيروس كورونا إلا أنه في الوقت ذاته نبه على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لضمان ذلك.

وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش تسلم مساعدات طبية لمواجهة الفيروس من منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي هو نفسه ولم يطرأ عليه أي تغيير من ناحية مستوى تفشي الوباء ولم تتراجع الإصابات.

وأضاف أن المؤشر الوبائي الأحمر غطى مناطق العراق، نتوقع ان يكون المؤشر بنفس اللون في إقليم كوردستان لاننا حاليا في اللون البنفسجي الغامق ولم يتراجع الموقف الوبائي، مشددا على أنه ينبغي للمواطنين الألتزام بالتعليمات الصحية وعليهم الصمود وألّا يخرجوا من منازلهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة

الوزير نوه إلى أنه مما لاشك فيه فإن الموجة الوبائية الجديدة ستتراجع سريعا ونسبة الإصابات ستنخفض، ووفقا للمختصين بعلم الأوبئة أية موجة او متحور جديد يستمر بين 4 - 6 أسابيع، مستدركا القول لكن بما يتعلق بفيروس كورونا لا توجد توقعات بنسبة 100 بالمئة حوله لأنه وباء جديد ويحتاج إلى أبحاث ودراسات معمقة تستمر لعدة سنوات ولكن مع هذا نحن نحتاج الى الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.

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