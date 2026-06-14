وزير صحة إقليم كوردستان: لم نسجل أي إصابات فيروسية بسبب نقل الدم

شفق نيوز- أربيل

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الأحد، أن الوزارة تعتمد معايير دولية دقيقة في جمع وخزن وتوزيع الدم، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات فيروسية ناتجة عن عمليات نقل الدم في الإقليم.

وقال برزنجي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يصادف 14 حزيران من كل عام، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن إقليم كوردستان يشهد يومياً نقل نحو 750 وحدة دم للمرضى، مبيناً أن الخطة المعتمدة لعام 2025 تستهدف تأمين وتوزيع 280 ألف وحدة دم للمرضى في المستشفيات الحكومية والأهلية بشكل مجاني.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير خدمات بنوك الدم وفق أحدث المعايير الصحية العالمية، لضمان توفير احتياجات المرضى والحفاظ على سلامة عمليات نقل الدم.

وشدد وزير الصحة على أن جميع المتبرعين يخضعون لفحوصات دقيقة وإجراءات رقابية صارمة قبل اعتماد الدم للاستخدام الطبي، مؤكداً أن الوزارة لم تسجل أي حالة انتقال لفيروسات أو أمراض بين السكان نتيجة عمليات نقل الدم، بفضل منظومة الفحص والمتابعة المعتمدة في جميع مراكز الإقليم.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت بالتنسيق مع مديرياتها العامة وبنوك الدم ومراكز نقل الدم في عموم الإقليم حملة واسعة للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.