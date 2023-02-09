وزير صحة إقليم كوردستان: إرسال قرابة 20 طنا من الدواء والمستلزمات الطبية لتركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنها أرسلت قرابة 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تركيا بهدف اغاثة المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلك البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرسال مساعدات إلى سوريا ايضا إلا أنه تواجه صعوبة في ذلك.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تركيا عبر توجيه نداء اغاثة دولية من خلال وزارة صحتها، وقنصليتها العامة في اقليم كوردستان طلبت بتزويدها بالدواء والمواد والمستلزمات الصحية والطبية لأن هناك عدد كبير من مواطنيها هم بحاجة إلى العلاج ممن يسكنون الخيام بعد الزلزال، مؤكدا ان تركيا تمر بوضع غير طبيعي من الناحية الطبية.

وأضاف أن وزارة الصحة شاركت في الحملة الاغاثية التي أطلقتها حكومة الاقليم، مشيرا الى ان الوزارة ارسلت مساعدات على وجبتين الى تركيا والتي تصل الى قرابة 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية.

ودعا الوزير، المذاخر والشركات الطبية العاملة في القطاع الخاص الى المساهمة في الحملة الاغاثية من خلال

وعن ارسال المساعدات إلى سوريا، قال الوزير ان تركيا وجهت طلبا رسميا للحصول على المساعدات ونحن لا نميز بين البلدين ونعمل على ارسال المساعدات الى سوريا الا ان هناك صعوبة تواجهنا في هذا المجال.

وتابع البرزنجي ان حكومة الاقليم من اول الحكومات التي استجابة لنداءات الاغاثة التي اطلقتها تركيا وسوريا، مؤكدا ارسال المزيد من المساعدات في الايام المقبلة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، إرسال عشرات الأطباء والكوارد الصحية إضافة إلى عجلات اسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا سوريا.