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وزير صحة الإقليم يؤشر ضعف الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-17T10:04:04+0000
وزير صحة الإقليم يؤشر ضعف الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

شفق نيوز/ أشرّ وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الأحد ضعف إقبال السكان على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في قضاء زاخو، إن الوضع الصحي في اقليم كوردستان كما هو وان فيروس كورونا لم ينته بعدُ، وما يزال موجوداً.

وأضاف أن إقبال المواطنين على التطعيم باللقاح المضاد ضئيل رغم التسهيلات المقدمة في هذا الأطار.

وأشار البرزنجي إلى عودة الإزدحامات في الأماكن العامة وعدم الالتزام بالتدابير الصحية والإجراءات الوقائية، داعيا السكان وخاصة التدريسيين منهم إلى أخذ اللقاح المضاد للوباء.

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