وزير صحة الإقليم يهاتف وزير الصحة الإتحادي ويبحث معه حادثة "ابن الخطيب" ببغداد

شفق نيوز/ أجرى وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الأحد إتصالا هاتفيا مع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي حول أسباب ونتائج وقوع حادثة اندلاع الحريق في مستشفى "ابن الخطيب" في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة في بيان إن البرزنجي أعرب خلال الاتصال عن استعداد وزارة الصحة في حكومة الإقليم لتقديم أي مساعدة تلزم، والتعاون مع الفرق الطبية، مؤكدا الجهازية لإستقبال المرضى في إقليم كوردستان.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم أن مستشفيات الإقليم على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالكشف عن أسباب وقوع الحادث.

وعثرت فرق الدفاع المدني، على جثث 27 شخصاً قضوا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في وزارة الصحة والبيئة".

وأمر الكاظمي "باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".