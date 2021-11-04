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وزير صحة الإقليم يعلن تراجع شدة الموجة الثالثة لكورونا واحصائية للراقدين بالمستشفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-04T12:07:27+0000
وزير صحة الإقليم يعلن تراجع شدة الموجة الثالثة لكورونا واحصائية للراقدين بالمستشفيات

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس بأن أكثر من 45 ألف مصاب بفيروس كورونا رقدوا بالمستشفيات العامة والخاصة منذ تفشي ظهور الوباء في الإقليم.

حديث البرزنجي جاء في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته في برلمان كوردستان لتقييم الموقف الوبائي في الإقليم.

وقال وزير صحة الإقليم خلال المؤتمر: نحن إلى الآن مازلنا في الموجة الثالثة لكورونا، والتي بلغت ذروتها في شهر آب/ أغسطس من العام 2021، وتراجعت تدريجيا"، مستدركا القول إنها "للأسف ما تزال هذه الموجة مستمرة بتسجيل الإصابات والوفيات والإدخال إلى المستشفيات".

وأضاف أنه منذ بداية تفشي الوباء سجلنا أكثر من 630 الف إصابة بالفيروس، من بينهم 45 ألفاً و945 مريضا أُدخلوا إلى المستشفيات من بين هؤلاء 1090 مريضا دخلوا الى المستشفيات الاهلية، منوها إلى أن هذه الاحصائية لأول مرة يُعلن عنها أمام وسائل الإعلام.

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