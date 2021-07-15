سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير صحة الإقليم يحذر: إصابات كورونا تضاعفت وسجلنا إصابات بمتحور دلتا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T09:37:10+0000
وزير صحة الإقليم يحذر: إصابات كورونا تضاعفت وسجلنا إصابات بمتحور دلتا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل عقب اجتماع مع وفد من منظمة الصحة العالمية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، معدل الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل خطير في اقليم كوردستان، مردفا بالقول: إنه قبل ثلاثة أسابيع من الآن نسبة استقبال المصابين في المستشفيات ارتفعت إلى الضعفين، وأن أكثر من 10% من الذين يخضعون للفحوصات المختبرية تظهر نتائجهم بأنهم مصابون بالفيروس.

ونوه إلى أن مؤشر الموقف الوبائي تحول الى البرتقالي الغامق وللاسف في بعض المناطق بالعراق سائر نحو اللون الأحمر، حاثا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية قائلا ان الحياة عادت بشكل تام إلى طبيعتها، ونحن في وزارة الصحة قلقون من عدم تطبيق التعليمات

كما أشار البرزنجي إلى انه وفقا للتقارير والاحصاءات والفحوصات التي نجريها فإن إقليم كوردستان قد سجل للاسف اصابات بنوع متحور دلتا، مؤكدا ان المختبرات في الاقليم كوردستان لها القدرة على تشخيص هذا النوع.

الوزير تابع بالقول ان إقليم كوردستان يُعد أول منطقة في العراق بتشخيص اصابات بنوع دلتا ، وان هذا المتحور سريع الانتشار.

وشدد على أنه يتعين على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أن 5% من سكان الإقليم تلقوا جرعات اللقاح المضاد لكورونا وينبغي على الباقين الإقبال على تلقي اللقاح.

related

إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 2021 ويحذر من "دلتا"

Date: 2021-07-12 13:13:48
إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 2021 ويحذر من "دلتا"

إقليم كوردستان يخفف قيود كورونا ويرفع حظر التنقل

Date: 2020-08-21 07:20:24
إقليم كوردستان يخفف قيود كورونا ويرفع حظر التنقل

إقليم كوردستان يعلن أول أيام عيد الفطر

Date: 2021-05-11 16:23:44
إقليم كوردستان يعلن أول أيام عيد الفطر

وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

Date: 2020-09-08 06:30:01
وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

بارزاني يعلن برنامجا لحكومته لتنويع موارد الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط

Date: 2019-09-30 11:20:39
بارزاني يعلن برنامجا لحكومته لتنويع موارد الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط

عشر وفيات وأكثر من ٦٥٠ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2021-06-02 14:09:56
عشر وفيات وأكثر من ٦٥٠ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

اقليم كوردستان يعلن عطلة العيد

Date: 2020-05-21 17:13:00
اقليم كوردستان يعلن عطلة العيد

عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف

Date: 2019-11-07 17:00:16
عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف