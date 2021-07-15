وزير صحة الإقليم يحذر: إصابات كورونا تضاعفت وسجلنا إصابات بمتحور دلتا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل عقب اجتماع مع وفد من منظمة الصحة العالمية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، معدل الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل خطير في اقليم كوردستان، مردفا بالقول: إنه قبل ثلاثة أسابيع من الآن نسبة استقبال المصابين في المستشفيات ارتفعت إلى الضعفين، وأن أكثر من 10% من الذين يخضعون للفحوصات المختبرية تظهر نتائجهم بأنهم مصابون بالفيروس.

ونوه إلى أن مؤشر الموقف الوبائي تحول الى البرتقالي الغامق وللاسف في بعض المناطق بالعراق سائر نحو اللون الأحمر، حاثا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية قائلا ان الحياة عادت بشكل تام إلى طبيعتها، ونحن في وزارة الصحة قلقون من عدم تطبيق التعليمات

كما أشار البرزنجي إلى انه وفقا للتقارير والاحصاءات والفحوصات التي نجريها فإن إقليم كوردستان قد سجل للاسف اصابات بنوع متحور دلتا، مؤكدا ان المختبرات في الاقليم كوردستان لها القدرة على تشخيص هذا النوع.

الوزير تابع بالقول ان إقليم كوردستان يُعد أول منطقة في العراق بتشخيص اصابات بنوع دلتا ، وان هذا المتحور سريع الانتشار.

وشدد على أنه يتعين على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أن 5% من سكان الإقليم تلقوا جرعات اللقاح المضاد لكورونا وينبغي على الباقين الإقبال على تلقي اللقاح.