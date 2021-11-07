وزير صحة الإقليم يتحدث عن تسجيل أول حالة وفاة بلقاح كورونا: لن نعلق الدوام بالمدارس

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأحد بأنه لا يوجد مقترح يقضي بإغلاق الأوساط التعليمية، مبينا أن الموظفين العاملين بالقطاع العام لديهم فرصة حتى مطلع العام 2022 للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه "لا يوجد أي مقترح لتعليق الدوام في الأوساط والمراكز التعليمية، وليس هناك وقت لمناقشة إجراءات كورونا مع المحافظين واللجنة العليا لمكافحة الوباء في الإقليم"، مشددا على ضرورة خضوع الموظفين والتدريسيين غير الملقحين لفحص PCR أسبوعيا، وانهم لديهم مجال لغاية 1 - 1- 2022 للتطعيم باللقاح المضاد للوباء وبعدها سيتم اخطارهم بضرورة زيارة المنافذ التلقيحية.

وحول وفاة مدرس متأثرا بمضاعفات اللقاح المضاد للوباء قال البرزنجي، إن "هذه هي الحالة الاولى التي يتم تسجيلها في إقليم كوردستان، وقد شرعت لجنة بالتحقيق في هذه المسألة".

تصريحات الوزير جاءت على هامش افتتاح في مدينة السليمانية مشفى خاصا بالأمراض السرطانية بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن مشفى (د. جمال حاجي علي) يعد ثاني أكبر مشفى تخصصي لأمراض السرطان في السليمانية وقد تم انشاؤه بتصميم عصري.

واضاف أن المشفى أنجز على نفقة الدكتور جمال على، و بالتنسيق مع صحة محافظة السليمانية.

وبين أن صحة السليمانية والقائمين على المشفى يسعون من خلال افتتاحه الى توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وتوفير الجهد وعناء السفر على المرضى الذين يضطرون الى العلاج خارج العراق مما يجعلهم عرضة لعمليات النصب والاحتيال.