سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير صحة الإقليم: مؤشرات الوضع الوبائي في كوردستان سائرة نحو العودة للون البرتقالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-01T07:17:37+0000
وزير صحة الإقليم: مؤشرات الوضع الوبائي في كوردستان سائرة نحو العودة للون البرتقالي

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيقها.

وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش استضافته في برلمان كوردستان في اربيل، إنه وبشكل عام ووفق الإحصاءات، والتقارير الصحية لهذا الأسبوع فإنه يوجد زيادة في معدل الإصابات بكورونا، مردفا بالقول إن مؤشرات الوضع الوبائي في الإقليم سائرة نحو التحول من اللون الأصفر والعودة إلى اللون البرتقالي مرة أُخرى، وهذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا في العراق عامة.

وأكد أن فيروس كورونا مازال متفشيا، وينبغي للمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لأننا لم نصل مرحلة الإستغناء عن الكمامة، مضيفا "للأسف نشهد تراخيا من الناس في تطبيق الإجراءات وبدأ يسود معتقداً خاطئا بينهم بأن الفيروس قد انتهى".

related

الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

Date: 2020-02-27 10:30:45
الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

صحة اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص الوافدين من 9 بلدان

Date: 2020-12-27 11:09:27
صحة اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص الوافدين من 9 بلدان

صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

Date: 2020-11-24 13:43:11
صحة اقليم كوردستان تعلن خطتها للحصول على لقاح كورونا

وزارة صحة اقليم كوردستان تعلن وفاة اربعة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-07 12:03:46
وزارة صحة اقليم كوردستان تعلن وفاة اربعة مصابين بكورونا

وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-04 11:12:09
وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

صحة اقليم كوردستان توجه دعوة مستعجلة لمتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

Date: 2020-07-15 15:42:15
صحة اقليم كوردستان توجه دعوة مستعجلة لمتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم

الصحة الكوردستانية قلقة من استمرار البعض في التلامس والاختلاط

Date: 2020-04-01 21:54:15
الصحة الكوردستانية قلقة من استمرار البعض في التلامس والاختلاط

الصحة الكوردستانية تقاضي "طبيبا" احدث ذعرا بفيديو عن كورونا

Date: 2020-02-22 17:17:01
الصحة الكوردستانية تقاضي "طبيبا" احدث ذعرا بفيديو عن كورونا