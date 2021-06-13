وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الأحد أن تحقيق المناعة الجماعية داخل المجتمع يحتاج إلى تطعيم 80 بالمئة من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين على هامش مراسم افتتاح مستشفى في قضاء "بينجوين" في السليمانية اليوم، ان حملة التطعيم ضد الوباء مستمرة في مختلف مناطق اقليم كوردستان ووفق البرنامج الوطني المعد من قبل وزارة الصحة والبيئة العراقية.

وأضاف أن عدد مراكز التطعيم ستزداد مع وصول وجبات اخرى من لقاح كورونا، ولكن يتعين على المواطنين أن يستجيبوا في تلقي جرعات اللقاح بشكل جيد.

وتابع الوزير بالقول: إن تحقيق المناعة الجماعية يتطلب تطعيم 80 بالمئة من المجتمع لعودة الحياة إلى طبيعتها ومن السابق لأوانه أن نقول بأن المجتمع قد حقق مناعة تامة من الفيروس وينبغي الاستمرار في تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية وهي لها الأولوية بالنسبة لنا.