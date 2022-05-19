وزير صحة الإقليم مخاطبا "كيماديا": هناك نقص بالدواء في كوردستان ومحافظات العراق كافة

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الخميس، وجود نقص في الدواء والمستلزمات الطبية في الإقليم ومحافظات العراق كافة.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارة أجراها لمحافظة السليمانية، انه اطلع ميدانيا على مخازن الأدوية في المحافظة لمتابعة مشكلة نقص الأدوية والأزمة التي حدثت بسببها في خلال الفترة الماضية في المستشفيات، مردفا بالقول انه طيلة الفترة الماضية كنا على تواصل دائم بما يتعلق بهذا الامر لان الدواء اهم جزء في الخدمات الطبية لانه مرتبطة بالعلاج المباشر للمرضى

وأوضح ان الدواء والمستلزمات الطبية عامة يتعين تأمينها من وزارة الصحة العراقية، وتحديدا من شركة الدواء "كيماديا" ضمن الموازنة المالية الاتحادية، مستدركا القول "لكن الدواء في محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كوردستان لا يتم توفيره بنسبة 100% ليبقى هناك فراغ في بعض المواضيع".

ونوه الوزير إلى ان "(كيماديا) توفير الدواء بنسب متفاوتة بعضها بشكل جيد وبعضها بشكل متوسط وبعضها لا يتم توفير اي شي منها، ولا استطيع الجزم بنسبة مئة بالمئة في هذا المجال لان فترات ارسال الدواء تختلف احداها عن الاخرى

في بعض المرات ترسل الشركة الدواء بشكل جيد ومباشر وبدون روتين الى محافظات الاقليم".