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وزير صحة الإقليم: كوادرنا الطبية لديها الخبرة بتشخيص المصابين بأوميكرون

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-25T10:13:32+0000
وزير صحة الإقليم: كوادرنا الطبية لديها الخبرة بتشخيص المصابين بأوميكرون

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت بأن الكوادر الطبية اكتسبت خبرة تمكنها من تشخيص المشتبه في إصابتهم بمتحور "أوميكرون".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز لعلاج المصابين بمرض القلب في إدارة منطقة "سوران"، إنه "لم نسجل أية حالة مؤكدة بمتحور أوميكرون".

أضاف "نحن كسائر البلدان ومنذ ظهور فيروس كورونا ومتحوره (دلتا) في شهر آب/أغسطس اكتسبت الكوادر الطبية خبرة في مرحلتي التشخيص والعلاج، ولدينا اجهزة تمكننا من تحديد المشتبه بإصابتهم للعائدين من تلك البلدان التي تفشى بها المتحور الجديد".

وتابع البرزنجي بالقول "ننتظر قدوم اجهزة اخرى خلال الايام المقبلة تدخل ايضا في عملية تشخيص المتحورات"، مؤكدا أن اية حالة يشتبه بها ويتم التاكد باصابتها بـ"أوميكرون" سنعلن عنها .

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