سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير صحة الإقليم: قريبون جدا من تفشي متحور "أوميكرون" في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-06T08:58:03+0000
وزير صحة الإقليم: قريبون جدا من تفشي متحور "أوميكرون" في كوردستان

شفق نيوز/ توقع وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، من تفشي متحور "أوميكرون" في الإقليم في وقت "قريب جداً".

جاء ذلك في مقابلة أجرته معه دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وقال البرزنجي خلال المقابلة، إن "(أوميكرون) حاليا هو نوع جديد من الفيروسات تفشى في العالم، وقد أعلنت البلدان المجاورة للعراق عن تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور، وانتشر أيضا في الدول الأوروبية، وبداية قد ظهر جنوب أفريقيا".

وأضاف "وهذا لا يعني أنه من المحال وصوله إلى داخل مجتمعنا، والتوقعات تشير إلى أننا قريبون جداً من انتشار هذا الفيروس في إقليم كوردستان لأنه لدينا خبرة سابقة حول هذه المواضيع".

وتابع الوزير بالقول "لهذا السبب اتخذنا بعض التدابير خاصة بما يتعلق في مراقبة أولئك الأشخاص القادمين إلى إقليم كوردستان من تلك البلدان التي انتشر بها (أوميكرون)، واذا ما شخصّنا اعراضاً لديهم من خلال الفحص فإننا ننظر إليهم بأنهم يُشتبه بإصابتهم إلى أن يتم التأكد عدم حملهم للفيروس"، مؤكدا أنه "لغاية الآن لم نسجل أية حالة إصابة بـ(أوميكرون) في الإقليم".

related

كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-04 08:47:21
كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في كوردستان.. تسجيل 20 حالة وفاة و2348 اصابة

Date: 2021-08-13 14:59:24
كورونا في كوردستان.. تسجيل 20 حالة وفاة و2348 اصابة

فرض الحجر الصحي على محكمة التمييز وديوان مجلس القضاء في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-14 13:20:09
فرض الحجر الصحي على محكمة التمييز وديوان مجلس القضاء في اقليم كوردستان

وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

Date: 2021-06-13 08:44:50
وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

تراجع بالاصابات وارتفاع طفيف بالوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-11-19 12:27:25
تراجع بالاصابات وارتفاع طفيف بالوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

اربيل تعلن عن إجراءات خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة وتنتظر 200 الف سائح

Date: 2021-12-27 10:16:03
اربيل تعلن عن إجراءات خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة وتنتظر 200 الف سائح

اقليم كوردستان يسجل 22 وفاة و1869 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-08-24 18:41:18
اقليم كوردستان يسجل 22 وفاة و1869 إصابة جديدة بكورونا

كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم

Date: 2021-06-22 12:37:23
كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم