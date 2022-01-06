وزير صحة الإقليم: قريبون جدا من تفشي متحور "أوميكرون" في كوردستان

شفق نيوز/ توقع وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، من تفشي متحور "أوميكرون" في الإقليم في وقت "قريب جداً".

جاء ذلك في مقابلة أجرته معه دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وقال البرزنجي خلال المقابلة، إن "(أوميكرون) حاليا هو نوع جديد من الفيروسات تفشى في العالم، وقد أعلنت البلدان المجاورة للعراق عن تسجيل حالات إصابة بهذا المتحور، وانتشر أيضا في الدول الأوروبية، وبداية قد ظهر جنوب أفريقيا".

وأضاف "وهذا لا يعني أنه من المحال وصوله إلى داخل مجتمعنا، والتوقعات تشير إلى أننا قريبون جداً من انتشار هذا الفيروس في إقليم كوردستان لأنه لدينا خبرة سابقة حول هذه المواضيع".

وتابع الوزير بالقول "لهذا السبب اتخذنا بعض التدابير خاصة بما يتعلق في مراقبة أولئك الأشخاص القادمين إلى إقليم كوردستان من تلك البلدان التي انتشر بها (أوميكرون)، واذا ما شخصّنا اعراضاً لديهم من خلال الفحص فإننا ننظر إليهم بأنهم يُشتبه بإصابتهم إلى أن يتم التأكد عدم حملهم للفيروس"، مؤكدا أنه "لغاية الآن لم نسجل أية حالة إصابة بـ(أوميكرون) في الإقليم".