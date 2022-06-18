وزير صحة الإقليم: سجلنا عدة حالات يُشتبه إصابتها بوباء الكوليرا

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم السبت، تسجيل حالات يُشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، وان تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشيه في الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في قضاء رانية اليوم خلال افتتاح مركز لفحص الثدي، "سجلنا عدة من الإصابات بالأسهال والقيء بين الأطفال والكبار وهذه الحالات ترتفع خلال هذا الموسم"، مستدركا القول "لكن هناك احتمالية في تسجيل إصابات بالكوليرا ولدينا حالات يُشتبه بإصابتها بهذا الوباء في مناطق متفرقة من الإقليم وليس في محافظة السليمانية وحسب".

وأضاف أن حالات الإصابة بالأسهال القيء منتشرة في الإقليم غير أن السليمانية هي الأكثر عدداً، لافتا إلى اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا في حال تفشيه في كوردستان.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.