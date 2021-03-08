وزير صحة الإقليم: الإصابات تتزايد بالسلالة الجديدة وبانتظار 187 ألف جرعة لقاح

شفق نيوز/ شدد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية بسبب ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا؛ هي من السلالة الجديدة.

وقال و زير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ شاركنا اليوم في تلقي اللقاح بإقليم كوردستان لتوجيه رسالة الى الاطباء والكوادر الصحية أن اللقاح آمن، وايضا لرد كل الشائعات التي كانت تتحدث أن اللقاح غير جيد ولهذا لم يؤخذ من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، ولهذا راينا ضرورة المشاركة في تلقي اللقاح لتشجيع الأطباء على أخذه.

وأضاف البرزنجي؛ أنه من المقرر ان تصل الوجبة الثانية من اللقاحات الى الاقليم عن طريق وزارة الصحة العراقية في 15 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الكمية المقرر وصولها هي 187 ألف جرعة.

ودعا وزير الصحة؛ إلى "ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية لاننا يوما بعد يوم نلاحظ ارتفاع الإصابات، وخلال الـ24 ساعة المنصرمة تم تسجيل 344 اصابة مع اربع وفيات"، لافتا إلى أن أغلب الحالات المسجلة هي من السلالات الجديدة.