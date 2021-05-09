سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة وهذا ما نأمله من السكان في العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-09T07:05:47+0000
وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة وهذا ما نأمله من السكان في العيد

شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، أن الوضع الوبائي في الإقليم تحت السيطرة، وأن الحكومة تبذل المساعي لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للاستمرار في برنامج التطعيم.

ودعا البرزنجي في تصريح للصحفيين السكان الى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر ، مؤكدا ان خطر فيروس كورونا مازال قائما ولا ينبغي التراخي في تطبيق التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية.

وقال: ينبغي أن نتابع و بدقة الوضع خلال أيام العيد تجنبا من قفزة جديدة بمعدل الإصابات بكورونا، ونأمل من المواطنين بأن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وان يرتدوا الكمامات.

وقررت الحكومات المحلية في محافظات الإقليم عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر بعد منحها الصلاحية في اتخاذ الإجراء المناسب من قبل وزارة الداخلية في كوردستان.

related

الصحة العالمية "متفائلة" من انتصار كوردستان على كورونا وتتعهد بتزويده باللقاح

Date: 2020-11-24 10:50:54
الصحة العالمية "متفائلة" من انتصار كوردستان على كورونا وتتعهد بتزويده باللقاح

وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

Date: 2020-10-27 08:02:01
وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

كوردستان تعلن الإنتهاء من أستعدادات حملة التطعيم ضد كورونا: حصتنا محفوظة مع العراق

Date: 2021-02-25 10:35:45
كوردستان تعلن الإنتهاء من أستعدادات حملة التطعيم ضد كورونا: حصتنا محفوظة مع العراق

وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا

Date: 2021-03-21 05:47:48
وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا

16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-28 12:45:16
16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 07:21:23
كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

حكومة اقليم كوردستان تتخذ غدا قرارا جديدا يخص تقليص الدوام الرسمي

Date: 2020-03-08 16:07:14
حكومة اقليم كوردستان تتخذ غدا قرارا جديدا يخص تقليص الدوام الرسمي

كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2020-11-24 12:44:19
كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد