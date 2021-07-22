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وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-22T10:18:06+0000
وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة

شفق نيوز/ حذر وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس من حلول "كارثة" في حال عدم التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية في ظل انتشار فيروس "دلتا" المتحور في الإقليم.

تصريحات الوزير جاءت خلال زيارته الميدانية اليوم لبعض المستشفيات المخصصة لكورونا في مدينة اربيل للإطلاع على أوضاع المصابين الذين امتلأت بهم المستشفيات مرة أخرى.

وقال في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوضع تحت السيطرة ولكن نخاف من الكارثة لان حتى في الدول المتقدمة حصلت كوارث بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية ولهذا يجب ان يتعاون الجميع في الالتزام بتلك الإجراءات وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف أنه حاليا تم تخصيص مستشفى طواريء غرب اربيل ايضا لمرضى كورونا وإذا زادت الحالات سنضطر الى تخصيص مستشفى ازادي ايضا في اربيل لمرضى كورونا.

وأعلن البرزنجي الأسبوع الماضي تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

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