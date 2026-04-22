وزير صحة الإقليم: التوترات الإقليمية أخّرت وصول الأدوية و"انفراجة" مرتقبة خلال أيام

أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، أن التوترات التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها بشكل مباشر على سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الإقليم.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين تابعته وكالة شفق نيوز، إن إغلاق معظم المنافذ الحدودية البرية والجوية خلال الفترة الماضية، وتباطؤ حركة النقل في منطقة الشرق الأوسط، أدى إلى تأخر وصول شحنات الدواء المتعاقد عليها.

وطمأن الوزير المواطنين بأن إمدادات الدواء بدأت تتحسن تدريجياً، متوقعاً حدوث "انفراجة" كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء وصول الشحنات من الشركات الطبية المتعاقدة مع حكومة الإقليم لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية.