وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"

شفق نيوز/ أعلن وزير صحة كوردستان، يوم الاثنين، دخول الاقليم وبشكل رسمي "مرحلة الخطر الحمراء" في تفشي فيروس كورونا.

وقال سامان برزنحي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب افتتاح العيادة الخاصة بكورونا في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوضع الوبائي في خطر"، مؤكدا "نحن الآن في الخط الاحمر".

واضاف أن نسبة الاصابات والوفيات خلال هذا الاسبوع كانت في ارتفاع مستمر"، مبيناً "نحن بصدد اعداد تقرير عن الوضع الوبائي واليوم سيكتمل هذا التقرير".

وبين أنه "وبحسب هذا التقرير فأن اقليم كوردستان وصل الى المرحلة الحمراء وفي وضع خطر"، مشدداً على أن "افضل سبيل للمواجهة الالتزام بالاجراءات الوقائية".