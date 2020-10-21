وزير صحة اقليم كوردستان يحدد اسباب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا

شفق نيوز/ شخّص وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الاربعاء الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وكتب البرزنجي في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين والوقوف بالضد من الاجراءات والتعليمات الصحية وانكار وجود فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه اقليم كوردستان ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء اجتاز 1000 اصابة خلال اليوميين الماضيين.

ورغم ارتفاع الاصابات والوفيات بالجائحة الا ان اللجنة الحكومية العليا المشكلة لمكافحة الفيروس في الاقليم رفضت العودة الى فرض حظر التجوال، واجراءات العزل العام، واغلاق الاماكن نظرا للظروف الاقتصادية التي تشتهدها كوردستان والعراق.