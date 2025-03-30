وزير: سيتم حسم مسألة توزيع المناصب بحكومة اقليم كوردستان الجديدة بعد العيد

شفق نيوز/ صرّح بشتيوان صادق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو الوفد التفاوضي لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، يوم الأحد، أنهم سيستأنفون مباشرة بعد عطلة العيد المحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن توزيع المناصب وتشكيل الحكومة الجديدة.

حديث صادق وهو وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان الحالية جاء في تصريح للصحفيين في أحد مساجد أربيل خلال صلاة العيد.

وقال الوزير، إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي جيد مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والاطراف السياسية الاخرى، وستتم مناقشة توزيع المناصب مباشرة بعد العيد".

وأضاف أنه ""نأمل أن تتم عملية تشكيل الحكومة الجديدة بشكل إيجابي، ويشترك في تشكيلها الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وباقي الأطراف السياسية الكوردستانية".