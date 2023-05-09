وزير داخليتها: حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات كبيرة في منع فرص تبييض الأموال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن وزيرها ريبر أحمد، التقى، بفريق حكومة إقليم كوردستان لمواجهة المخاطر المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتكون الفريق من ممثلين عن وزارة الداخلية و15 مؤسسة من مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، والفريق مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لإقليم كوردستان، والتي تتماشى مع توصيات المنظمات الدولية الخاصة بشأن القضاء على فرص غسل الأموال، والتضييق الشامل وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن أحمد شكر الفريق على حسن سير العمل وتحدث عن جهود الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة في اقليم كوردستان التي تحارب الارهاب ومصادر الدخل والتمويل الخاصة به منذ سنوات في سياسة واضحة، واتخذت خطوات كبيرة في منع فرص تبييض الاموال.

وفيما يتعلق بالتوصيات الدولية لتقييم الوضع في العراق وإقليم كوردستان، أوصى وزير الداخلية فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق مع الفريق الاتحادي وتنفيذ التوصيات الخاصة بإقليم كوردستان، بعد التكيف مع خصائص المؤسسات، في أقرب وقت ممكن.

كما تحدث عن مشروع قانون حكومة إقليم كوردستان للانفاذ التدريجي للقانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المصدّق عليه من قبل مجلس الوزراء والذي أُرسل إلى برلمان كوردستان لإقراره.