وزير داخلية كوردستان يحرج الأعرجي: استقبلنا معكم طائرة مسيرة (فيديو)

شفق نيوز– أربيل

أظهر مقطع فيديو حواراً قصيراً بين وزير داخلية إقليم كوردستان ريبير أحمد ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، لحظة وصول الأخير إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، اليوم الاثنين.

وفي الفيديو، قال وزير داخلية الإقليم للأعرجي: "صباحاً، استقبلنا ضيفاً أيضاً..."، فرد الأعرجي مستفسرًا: "منو؟"، ليجيبه الوزير قائلاً: "طائرة مسيّرة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع صباح اليوم على ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل.

ووصل الأعرجي إلى أربيل صباح اليوم، برفقة وفد أمني لتقصي الحقائق بشأن الهجمات التي تعرض لها الإقليم مؤخراً باستخدام طائرات مسيّرة، حيث جرى استقباله في مطار أربيل الدولي من قبل وزير داخلية الإقليم.

ويضم الوفد كلاً من معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ومدير مديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن سقوط طائرة مسيّرة أخرى في قرية كورگوسك القريبة، ضمن حدود قضاء خبات غربي أربيل.