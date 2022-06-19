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وزير داخلية كوردستان يحدد سبباً يمنع تنفيذ اتفاق سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-19T15:16:12+0000
وزير داخلية كوردستان يحدد سبباً يمنع تنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز/ حمل وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، اليوم الاحد، حزب العمال الكوردستاني "بي كا كا" مسؤولية عدم امكانية تنفيذ اتفاق سنجار.

وقال أحمد في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "طلبنا من الهيئات الدبلوماسية والقنصليات في الاقليم التعاون معنا في تنفيذ اتفاق سنجار".

واضاف أن وجود "بي كا كا يمنع تطبيق الاتفاق"، موضحا "طلبنا من الحكومة العراقية الاتحادية ايضا العمل على تنفيذ الاتفاق".

وشدد احمد ضرورة ان "لا يدفع المواطنون ضريبة وجود حزب العمال الكوردستاني في سنجار"، مؤكدا على أن وجود الـ "بي كاكا" يجب أن لايمنع "مغادرتهم المخيمات والعودة الى مناطقهم".

 وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017. وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

 

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