وزير داخلية كوردستان يجتمع مع وفد برلماني سويدي في أربيل

شفق نيوز/ عقد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبير أحمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في أربيل مع وفد من مجموعة أصدقاء كوردستان في البرلمان السويدي.

وترأس الوفد السويدي، "أولا مولر، بمشاركة النائبين قادير قاسرقا ولايف نيسمد"، فيما حضر الاجتماع عن الجانب الكوردستاني شورش قادري، ممثل حكومة إقليم كوردستان في السويد.

وتركز الاجتماع، بحسب بيان للوزير، رود الى وكالة شفق نيوز، على مناقشة التطورات الأمنية والسياسية الراهنة، وجهود مكافحة شبكات التهريب، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.