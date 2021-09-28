وزير داخلية كوردستان يجتمع باللجنة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، على أهمية تأمين وحماية يوم الاقتراع لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

وقال أحمد في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "عقدنا اجتماعاً مع لجنة مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية خلال أيام الانتخابات للاطلاع على سلامة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في يوم التصويت".

وأضاف "أكدنا على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة، وأن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ جميع الإجراءات لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة".

وتجرى الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز لتصويت الناخبين.