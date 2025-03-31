وزير داخلية كوردستان يبحث مع نظيره الفرنسي دعم البيشمركة

شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الإثنين، مع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، دعم قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي جمع أحمد ودارمانان، جرى على هامش المشاركة في منتدى أمن الحدود في بريطانيا".

وأضافت أن "أحمد عبر عن شكر حكومة وشعب إقليم كوردستان لفرنسا على العلاقات التاريخية والدعم المستمر لقضية كوردستان في مختلف المراحل"، مبينة أن "الطرفين بحثا الدعم الفرنسي المهم لقوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه، عبّر وزير الداخلية الفرنسي، وفقا للبيان عن "سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً دعم حكومة وشعب فرنسا المستمر لإقليم كوردستان، وأشاد بالدور المحوري للإقليم في محاربة داعش والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية".