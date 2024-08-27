وزير داخلية كوردستان: لجنة أمنية عليا ترتب الوضع الأمني في انتخابات الاقليم

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبير أحمد، يوم الثلاثاء، عن اجتماع اللجنة الأمنية العليا في الإقليم لمتابعة الوضع الأمني خلال فترة الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة الأمنية العليا اجتمعت، اليوم، لترتيب الأوضاع الأمنية في إقليم كوردستان خلال يوم الانتخابات، بالإضافة إلى الأيام التي تسبقها وتليها حتى صدور النتائج.

وأضاف الوزير، أن اللجنة قررت تشكيل مجموعة من اللجان الأمنية على مستوى المحافظات، مؤكداً استعداد السلطات الأمنية في إقليم كوردستان لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.