وزير داخلية كوردستان: الزيدي جاد جداً بشأن النفط ونحن داعمون

شفق نيوز- أربيل

أكد وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم السبت، أن رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي "جاد جداً" في مسألة عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى أن الإقليم سيقدم دعمه في هذا الملف بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وقال أحمد، في حديث للصحافيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية وشركات النفط بصدد دراسة أنظمة الدفاع اللازمة لحماية الشركات والحقول النفطية"، مؤكداً وجود تعاون مشترك في هذا الاتجاه.

وفي ملف الحدود، أشار الوزير إلى أن هناك مفاوضات بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية بشأن عملية سلام تهدف إلى إفراغ المناطق الحدودية من أي وجود مسلح، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم بحرية وأمان.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد، أن إقليم كوردستان في تنسيق "ممتاز" مع مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكداً أن ما يُطلب من الحكومة الاتحادية ليس من وزارة الهجرة فقط، بل من حيث المسؤولية المشتركة بين بغداد وأربيل تجاه المواطنين، استناداً إلى الاتفاقات السياسية والحقوق الدستورية.

كما شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، معتبراً أنه أصبح جزءاً من البرنامج الحكومي لعدة حكومات متعاقبة، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بتنفيذه، خاصة مع استمرار معاناة النازحين وطول أمد الأزمة.

والاسبوع الماضي، أجرى وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله زيارة إلى مدينة أربيل، ضمن تحركات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، ولا سيما الحقول النفطية.

وذكر مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز أن الوفد عقد سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية شملت عدداً من الحقول النفطية، بهدف تقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة إجراءات حماية المنشآت والعاملين فيها، إلى جانب بحث آليات منع تكرار الاعتداءات التي استهدفت بعض المواقع النفطية في فترات سابقة.

كما قدم الوفد تطمينات أمنية للشركات النفطية العاملة في الإقليم بشأن تعزيز إجراءات الحماية وعدم السماح بتكرار الاستهدافات.

كما شملت الزيارة لقاءات مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في إطار بحث الملفات الأمنية والتنسيق المشترك بين بغداد وأربيل.