وزير داخلية كوردستان: استهداف البيشمركة من قبل حزب العمال لا يحتاج تأويلات

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الاثنين، أن استهداف قوات البيشمركة من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك، كان مقصوداً ولا يحتاج إلى تأويل وتبرير.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان الاقليم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "من حق قوات البيشمركة الوصول الى اي مكان في اقليم كردستان ، وما حصل من استهداف من قبل حزب العمال الكوردستاني تجاوز لا معنى له ولن نقبل به".

وأضاف "استهداف البيشمركة من قبل حزب العمال الكوردستاني ليس بحاجة الى تأويلات، فضلا عن أن عناصر حزب العمال سبق لهم وان طالبوا من قوات البيشمركة عدم الوصول الى المناطق التي فيها مقرات للحزب".

وأعلنت وزارة البيشمركة، أمس الاول السبت، أن حزب العمال الكوردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة في جبل "متين" بمحافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.