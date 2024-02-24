وزير داخلية إقليم كوردستان: إيران انتهكت الاتفاق الأمني المبرم مع العراق

شفق نيوز/ اعتبر وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم السبت، أن ايران انتهكت الاتفاق الأمني المبرم مع العراق بالقصف الذي شنته على اربيل بالصواريخ الباليستية في منتصف شهر كانون الثاني الماضي وأسفر عن سقوط من الضحايا المدنيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء أربعينية رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي وابنته اللذين سقطا ضحايا جراء ذلك القصف مع عدد اخر من الاشخاص.

وقال احمد في جانب من كلمته، إن إقليم كوردستان لم يكن في أي وقت من الأوقات مصدر تهديد للبلدان المجاورة، وكان دائما مثالا للأمن والاستقرار، ولم يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لمهاجمة أي بلد.

وأضاف أنه ضمن إطار الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وإيران، فقد أدينا جميع الالتزامات الملقاة على عاتقنا بهذا الصدد، لافتا الى أن ذلك القصف الصاروخي انتهك جميع بنود تلك الاتفاقية.

وقام الحرس الثوري الايراني ليلة 15 كانون الثاني الماضي بالهجوم بالصواريخ الباليستية على مدينة اربيل وعدد من المناطق المدنية، وتشير آخر الاحصائيات الى ان خمسة اشخاص سقطوا ضحايا واصيب ستة اخرون بجروح، بالاضافة الى خسائر مادية فادحة في منازل المدنيين.