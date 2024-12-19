وزير داخلية إقليم كوردستان ونظيرته البريطانية يبحثان الأمن والتعاون الإقليمي

شفق نيوز/ بحث وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، مع وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، التطورات الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اتصال هاتفي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الأمنية في المنطقة، ولا سيّما الأوضاع في سوريا، كما شددا على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزيران التزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهته، أعرب الوزير ريبر أحمد عن تقديره للشراكة القائمة مع المملكة المتحدة، مشدداً على أهمية العلاقات الثنائية في تعزيز الأمن ومواجهة القضايا الإقليمية الحساسة.