وزير داخلية الإقليم يعلن إجراء تغيير على الحظر في كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الأحد أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجري تغييرات على الحظر الجزئي بشكل يتلاءم مع حلول شهر رمضان.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن أغلب نشاطات وحركة المواطنين في شهر رمضان تبدأ في الليل لذا قررت اللجنة العليا عقد اجتماعها اليوم، مبينا أنه بعد قراءة التقرير الطبي من قبل وزارة الصحة سيتم إصدار مجموعة من القرارات التي ستؤدي إلى تقليل التلامس بين المواطنين الى أدنى مستوى ممكن.

وأردف قائلا: إن مما لا شك فيه سيتم إجراء تغيير على حظر التجوال بشكل تتلاءم قراراته مع شهر رمضان"، مشيرا إلى أن الحظر لن يستمر كما هو عليه، واليوم سنقرر أي الأماكن ستبقى مفتوحة، وأي الأماكن ستُغلق.

وبما يتعلق بفتح المساجد في شهر رمضان قال الوزير: إن هذه المسألة ستتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا الذي سينعقد اليوم، وسيتم اتخاذ القرارات بما يصب في المصلحة العامة.