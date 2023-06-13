وزير داخلية الإقليم: محاولات إبعاد كوردستان عن عملية صنع القرار العراقي باءت بالفشل

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدعم الإقليم القوي ضمن عراق مستقر ومستقل، في حين قال إنه عند إقرار الموازنة العامة جرت محاولات لتهميش كوردستان إلا أن القوى السياسية الحامية للبلاد أفشلتها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين من واشنطن عقب اجتماعه مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع و الخارجية الأمريكية في زيارة رسمية يجريها وفد من الإقليم.

وقال أحمد في تصريحه، إن الولايات المتحدة تدعم عراق مستقل آمن مع الحفاظ على استقلاله، وأن يكون هناك إقليم كوردستان قوي ضمن هذا الإطار، مبينا أن المسؤولين الأمريكيين متفقون على ان تكون كوردستان قوية واقعا ضمن عراق اتحادي مهيب دستوري.

وحول إقرار الموازنة، قال الوزير، إنه جرت محاولات بعيدة عن روح التعايش المشترك، ومبادئ الدستور العراقي لتهميش إقليم كوردستان، ولكن وبالنتيجة فإن القوى الحامية للبلاد افشلت تلك المحاولات الرامية إلى إبعاد كوردستان عن عملية صنع القرار العراقي.

وتابع بالقول إن أمريكا جددت موقفها الداعم لقوات البيشمركة، وان الديمقراطية في اقليم كوردستان لها أهمية بالغة بالنسبة لها.

ومن المواضيع الرئيسية التي ناقشها وزير داخلية الإقليم مع المسؤولين الأمريكيين، هو موضوع اللاجئين والنازحين المتواجدين في كوردستان، وقال أحمد: أستطيع القول: إن 90 بالمئة من النازحين واللاجئين في العراق هم متواجدون في الإقليم.

وأضاف أن المسؤولين في الإدارة الامريكية جددوا الدعم لحماية لأخوات والأخوة الإيزيديين، والمسيحيين، ومختلف المكونات التي تعيش على أرض كوردستان، وثمنوا عاليا دور الإقليم من الناحية الديمقراطية، والحرية، والحفاظ حقوق المكونات المختلفة.