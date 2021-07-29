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وزير داخلية الإقليم للسكان: إذا أردتم استمرار المعيشة والكسب التزموا بالإجراءات الوقائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-29T08:51:01+0000
وزير داخلية الإقليم للسكان: إذا أردتم استمرار المعيشة والكسب التزموا بالإجراءات الوقائية

شفق نيوز/ ألمح وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الخميس إلى إمكانية إعادة فرض حظر التجوال في حال عدم التزام السكان بالتدابير والإجراءات الوقائية.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح مكتب للجوازات في قضاء عقرة في دهوك اليوم، "هنا استغل الفرصة للحديث عن موضوع فيروس كورونا وتفشي متحور (دلتا) في إقليم كوردستان والعراق والدول المجاورة فإن مؤشر الإصابات بدأ يأخذ منحاً خطيرا جداً لذا نرجو منكم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية".

وأكد على أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا يُعد عاملا رئيسيا للحد من تزايد الإصابات إضافة إلى ارتداء الأقنعة، مع مراعاة التباعد بمسافة لا تقل عن المتر ونصف المتر.

وخاطب الوزير السكان بالقول: إن حكومة الإقليم أدت ما عليها فيما يتعلق بكورونا ولأجل استمرار العمل والمعيشة والكسب عليكم الالتزام بالتدابير الوقائية، ومساعدة وزارة الداخلية واللجنة العليا، ووزارة الصحة في هذا المجال.

واختتم أحمد بالقول إن الالتزام بالتعليمات في غضون الأسابيع المقبلة سيفضي إلى تجاوز هذه الموجة من الفيروس، ونحن متيقنون من ذلك.

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء بعد انتشار متحور "دلتا" في الإقليم إلا أنها في الوقت ذاته لم تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال سواء الشامل أم الجزئي.

هذا وستعقد اللجنة العليا اجتماعا مرة أُخرى في الثالث من شهر آب/أغسطس لتقييم الوضع الوبائي.

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