وزير داخلية الإقليم: عازمون على حل مشكلة المجاميع غير الشرعية المتواجدة في المناطق الحدودية

شفق نيوز/ شدد وزير الداخلية في إقليم كوردستان العراق ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، على أن حكومة الإقليم عازمة على معالجة مشكلة المجاميع المسلحة "غير الشرعية" المتواجدة في المناطق الحدودية للاقليم والتي تعمل على تقويض الاستقرار في تلك المناطق.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل الإعلان عن تحويل ناحية "سيدكان" في إدارة منطقة "سوران" المستقلة إلى قضاء.

وقال الوزير في كلمته، "نأمل حل تلك المشاكل في المناطق الحدودية في اقليم كوردستان القائمة بين الدول المجاورة والمجاميع المتواجدة هناك"، مؤكداً أن هذه المجاميع لم تستحصل الموافقات لتواجدها وهي غير شرعية.

وأضاف "اننا في حكومة اقليم كوردستان نواصل الجهود مع تلك البلدان لإعادة الهدوء والاستقرار في المناطق الحدودية".

كما أعرب وزير الداخلية عن أمله بأن تُحل تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن وإنهاء حالة عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، مردفا بالقول إن "شعبنا في إقليم كوردستان ليس جزاء من هذه المشاكل".

وتابع أحمد "ندعو الجهات الأخرى إلى عدم نقل مشاكلها الى أراضينا، و نحن شعبنا تواق للسلام"، منوها إلى أن "حكومة الإقليم دائما ما تدعم وتساند ترسيخ الاستقرار والهدوء في المناطق الحدودية".

وزير الداخلية أكد بالقول إنه "لن نسمح في أي وقت من الأوقات بأن تكون كوردستان جزءا من تلك المشاكل التي تحدث بين تلك المجاميع، وبين الدول المجاورة ولن نسمح بان يكون الإقليم مصدرا لمهاجمة اي بلد".

وكان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الأخير وجّه بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود وذلك لإنهاء الخروقات والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكوردية المناهضة لانقرة وطهران، والتي تدور رحاها على أرض إقليم كوردستان.

وتطرق وزير داخلية الإقليم في كلمته إلى تحويل سيدكان إلى قضاء، قائلا "كانت سياسية التشكيلة الحالية واضحة منذ البداية بأن نركز ايضا على اطراف المدن وقد نجحنا في ذلك وحولنا قضاء سوران الى ادارة مستقلة، وعدة نواحي اخرى الى اقضية ضمن الادارة".

وأوضح أنه "نلاحظ الآن العديد من المشاريع الخدمية التي بُنيت في هذه المنطقة وهذه ضمن سياسة الكابينة الحالية".

الوزير أكد ايضا أن "سيدكان لديها اهمية استراتيجية من نواحي كثيرة مثل الناحية العسكرية و السياسية و الامنية و السياحية و يمكن لادارة سوران استغلال هذا الامر".

ويُعد قضاء سيدكان خامس قضاء ضمن ادارة سوران المستقلة وتبلغ مساحته 1617 كيلومترا ويبلغ عدد سكانه 20 ألف نسمة. وتقرر تسمية إحسان جلبي مدير الناحية السابق قائممقام للقضاء بالوكالة.