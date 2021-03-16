وزير داخلية الإقليم: طلبنا من بغداد 380 مليار دولار تعويضات لضحايا كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الثلاثاء ان حكومة الاقليم ومنذ بداية تشكيلها وجهت طلبا إلى الحكومة الاتحادية بدفع مبلغ قدره 380 مليار دولار تعويضات لذوي ضحايا الكورد عما لحق بهم من عمليات ابادة جماعية وقتل وتهجير على يد النظام السابق.

وأضاف أحمد في كلمة له خلال جلسة برلمان كوردستان المخصصة في الذكرى الـ33 على قصف حلبجة بالكيمياوي: قررنا في العام 2014 تحويل حلبجة الى محافظة صحيح ان هناك تقصيرا بهذا الملف ونحن نعترف بذلك ولكننا مضينا بهذا الاجراء، مردفا بالقول "نحن مجمعون على ضرورة أن تصبح حلبجة مثل السليمانية واربيل ودهوك".

ونوه الى ان المشكلة الكبيرة التي تواجه حلبجة تمكن بأن العراق ليس مستعدا لغاية الآن بالاعتراف بحلبجة محافظة، مشيرا الى ان جزءا كبيرا من الدوائر والمؤسسات الحكومية لم يتم افتتاحها لان الحكومة الاتحادية غير مستعدة لتخصيص ميزانية مالية لحلبجة.

وتابع احمد بالقول ان المطالبة بتعويض شعب كوردستان بشكل عام وضعتها حكومة الاقليم ضمن أولوياتها وبعد تشكيلها مباشرة ومع ذهاب أول وفد الى بغداد تم تسليم رئيس مجلس الوزراء طلب لتعويض ضحايا شعب كوردستان بـ380 مليار دولار من ضمنها حلبجة والانفال والبارزانيين والكورد الفيليين وجميع ضحايا جرائم البعث.