وزير داخلية الإقليم: إرتفاع نسبة الجرائم بشكل ملحوظ في كوردستان

شفق نيوز/ افاد وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الثلاثاء بارتفاع نسبة الجرائم بشكل ملحوظ في الإقليم، عازيا السبب في ذلك إلى عدم تعاون السلطات القضائية مع القوات الأمنية في هذا المجال.

جاءت تصريحات الوزير في كلمة له خلال مشاركته بدورة أقامتها المديرية العامة لشرطة الإقليم للعمل على اعتقال المتهمين الذين صدر بحقهم أوامر قضائية .

وقال أحمد خلال الكلمة، إن "نسبة الجرائم ازدادت في اقليم كوردستان العراق بشكل محلوظ والسبب يعود في ذلك إلى عدم تعاون القضاء مع المؤسسات الامنية"، داعيا القضاء والمحاكم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم إطلاق سراح أي متهم اذا لم يشمله حق الكفالة في إطلاق سراحه لحين موعد المحاكمة.

كما قال ايضا "يجب عدم معالجة المشاكل عن طريق الجلسات الاجتماعية وخارج المحاكم لأن أحد أسباب زيادة الجرائم في كوردستان عدم وجود رادع يمنع الجريمة وعدم محاكمة المتهمين وفق القانون، وإنما تحصل جريمة وبعدها يكون هناك صلح اجتماعي خارج المحكمة والتنازل عن القضية".

واضاف وزير داخلية الإقليم "نطالب من الجهات السياسية وحتى المواطنين بعدم إيواء المتهمين لأي سبب كان لأنه دائما نراهم يقومون بإيوائهم لأسباب شتى وهذا يؤثر على سير عملية تطبيق القانون ويدفع بالمجرمين إلى الاستمرار في ارتكاب الجرائم".

ومضى بالقول "يجب ألّا يجد المجرم مكانا في كوردستان واذا ما شددنا الإجراءات القانونية فإن نسبة الجريمة ستقل، و المجرمون لن يجدوا مكانا لهم في الاقليم".

وتطرق أحمد إلى العنف ضد المرأة في كوردستان، وقال إنه "يتم استخدام وسائل مختلفة في إلحاق الأذى بها خاصة ظاهرة القتل والاحراق"، مشددا على أنه "ينبغي لنا جميعا ان نتعاون سوية لوضع حد للعنف ضد المرأة"

وبما يتعلق بجرائم المواد المخدرة قال الوزير إنه "في الآونة الاخيرة ازدادت نسبة المتعاطين والمتاجرين بتلك المواد مما أثقل من كاهل المسؤولية الملقاة على عاتق القوات الامنية "، داعيا الأمهات والآباء والمجتمع والدوائر التربوية والتعليمية والمنظمات غير الحكومية للتحذير من مخاطر هذه الآفة الخطيرة.