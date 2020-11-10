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وزير داخلية الاقليم يفصح عن مكسب جديد للإيزيديين بإتفاق سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T09:53:07+0000
وزير داخلية الاقليم يفصح عن مكسب جديد للإيزيديين بإتفاق سنجار

شفق نيوز/ اعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد يوم الثلاثاء ان اتفاق اربيل وبغداد بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار يقضي بزيادة نسبة النساء الايزيديات في التعيينات المخصصة لأبناء الطائفة في القضاء.

وقال احمد في كلمة له حول تمكين المرأة في الاقليم والعراق، انه في احدث الخطوات المتخذة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية تقرر تعيين نسبة من النساء الايزيديات في سنجار لغرض توفير فرص العمل لهن.

واوضح ان الهدف من تلك التعيينات مشاركة النساء الايزيديات في القرار وان يكن ضمن حفظ الامن والاستقرار في القضاء ضمن اطار الاتفاق المبرم بين اربيل وبغداد.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الجاري)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

 

 

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