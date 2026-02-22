وزير داخلية الاقليم يشدد على اهمية ابعاد العراق وكوردستان عن مخاطر الحرب

شفق نيوز - أربيل

شدد وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأحد، على أهمية إبعاد العراق والاقليم عن مخاطر الحرب، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة واحتمالية اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

وأكد وزير الداخلية في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، على السياسة المستقرة التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان، قائلاً: "كوردستان لن تكون مصدر تهديد لأي دولة".

وأضاف أن الإقليم يسعى دائماً إلى إقامة علاقات ودية ومستقرة مع جيرانه.

كما اكد الوزير ايضا تنظيم داعش "لا يزال يشكل تهديداً كبيراً"، محذراً من عودة ظهور التنظيم وتزايد أنشطته.

ونوه احمد الى أن التنظيم قد ازداد نشاطه مؤخراً في مناطق مختلفة من العراق وسوريا، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التنسيق الأمني.

وشدد وزير داخلية إقليم كردستان العراق على ضرورة الحفاظ على السلام في المنطقة، مشددا على ضرورة بذل الجهود كافة لإبعاد العراق وإقليم كوردستان عن مخاطر الحرب والصراع، لكي ينعم الناس بالأمن والسلام.